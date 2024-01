Coppa d’Asia 2024: la Giordania ribalta l’Iraq nel finale e vola ai quarti

Partita emozionante quella tra Giordania e Iraq negli ottavi di finale di Coppa d’Asia 2024. Dopo 100 minuti di gioco è la squadra di Ammouta ad avere la meglio con il punteggio di 3-2. Giordania che ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Al Naimat e si è vista rimontare tra il 68′ e il 76′ con le reti di Natiq e Hussein. Il centravanti dell’Iraq, 6 gol nella competizione, si fa espellere un minuto dopo e cambia un copione che sembrava scritto. In un recupero infinito la Giordania non solo riesce a pareggiare i conti, Al Arab al 95′, ma trova il gol dell’incredibile rimonta con Al Rashadan che spedisce i suoi ai quarti di finale. Quarti dove incontrerà il Tagikistan, che ha sorpreso gli Emirati agli ottavi.