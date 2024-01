Coppa d’Africa 2024: Nigeria agli ottavi, ma Guinea Equatoriale da prima. La Costa d’Avorio appesa a un filo

Tempo di verdetti, o quasi, in Coppa d’Africa 2024. Si è chiuso infatti il girone A e ciò che fa maggiormente scalpore è la nuova sconfitta dei padroni di casa della Costa d’Avorio, che a questo punto rischiano grossissimo di essere eliminati e di non finire nemmeno tra le quattro migliori terze classificate nel raffronto tra i sei gironi. 3 punti, frutti della vittoria contro la Guinea Bissau, per il resto due partite deludenti, ultima quella di stasera in cui hanno perso a Ebimpé con un nettissimo 4-0 (gol di Ganet, Buyla e doppietta di Nsue) contro la Guinea Equatoriale, che a sorpresa vola agli ottavi di finale da prima nel girone e da imbattuta con 7 punti.

Gli stessi della Nigeria, che però per differenza reti è seconda: Osimhen e compagni hanno battuto la Guinea Bissau, oggi ufficialmente eliminata e quarta, grazie all’autogol di Sanganté sul finire del primo tempo. Non una prestazione brillante per le Super Aquile, che comunque hanno trovato i tre punti utili per essere certi della qualificazione, seppur come seconda del raggruppamento. Per gli ivoriani padroni di casa, invece, non resta che sperare: con tre punti e soprattutto con una differenza reti assai negativa, sarà complesso qualificarsi per gli ottavi, e un intero paese sta vivendo una grossissima delusione.