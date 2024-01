Coppa d’Africa 2024: Kessie eroe della Costa d’Avorio, Senegal eliminato ai rigori

La Costa d’Avorio non muore mai e vola ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2024 che essa stessa ospita. Il Senegal di Mané e Koulibaly va vicinissimo alla qualificazione, passando in vantaggio al 4′ con Diallo, ma poi Franck Kessie si erge a eroe nazionale con il rigore trasformato all’86’ che vale supplementari e poi serie di rigori per decretare la qualificata, quindi è proprio lui a segnare il penalty decisivo, il decimo, che regala il pass ai padroni di casa, che dopo il deludente girone, non pensando di poter essere ripescata tra le migliori terze, avevano persino esonerato il ct.

Partita di grande spessore tecnico e finale anticipata quella che va in scena allo stadio di Yamoussoukro. La sblocca dopo appena quattro minuti Habib Diallo, che non perdona su assist di Sadio Mané. Da qui in avanti, gli ivoriani, spinti dal pubblico di casa, ci provano in tutti i modi a rientrare in partita, ma vanno a folate e fanno un po’ di confusione, mentre la gestione da parte dei senegalesi non è certo encomiabile e all’86’ arriva il rigore concesso alla formazione di casa: Mendy commette fallo in area di rigore, l’arbitro Atcho non fischia inizialmente ma viene richiamato dal Var e assegna il penalty, trasformato dall’ex Milan Franck Kessie. Si va così ai supplementari in modo insperato, dunque ai calci di rigore, dove risulta decisivo l’errore di Niakhate che manda la palla sul palo, quindi l’ultimo tiro dagli undici metri è sempre di Kessie che è glaciale e fa esplodere la festa.