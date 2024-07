Copa America, Scaloni: “Essere in finale un’emozione, cercheremo di essere protagonisti”

Lionel Scaloni è pronto a guidare l’Argentina in una nuova finale, quella di Copa America 2024, dove affronterà la Colombia. Durante la conferenza stampa della vigilia, il ct rimane con i piedi per terra: “È una finale e le finali, ognuna, hanno le loro sfumature. Cercheremo di giocarla e vincerla. In campo non cambieremo, cercheremo di essere protagonisti, anche se conosciamo cosa stiamo andando ad affrontare e cosa c’è in gioco”. “Il calcio è così bello che molte volte puoi pianificare una partita, pensare a dove andrà e poi succede qualcos’altro. Non tutte le partite sono quello che pensa l’allenatore ed è per questo che devi essere aperto a tutto e cercare di non pianificare troppo”.

Scaloni parla poi degli avversari: “La Colombia è ad alto livello e James (Rodríguez) è un grande giocatore che è un piacere guardare giocare. Penso che Néstor (Lorenzo) lo abbia trovato molto funzionale. E questo è bello per il calcio, ma non ci concentriamo mai su un singolo giocatore ma sull’intera squadra. La Colombia è un’ottima squadra e noi, come squadra, cercheremo di difenderci dalle loro armi e di essere padroni del gioco”. Per i biancocelesti è un buon momento: “La finale ci trova in un buon momento, ci adattiamo al caldo, ai campi … Stiamo bene e questa è la cosa importante. Ci prepariamo nel migliore dei modi, conoscendo le difficoltà che presenta la partita e come sta arrivando la Colombia, ma con l’emozione che deriva dall’essere in una nuova finale. Crediamo di poter fare la nostra partita, a parte il fatto che il calcio non ha certezze e le sorprese possono sempre esserci…”.