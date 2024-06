Copa America: i Ct Scaloni e Gareca sanzionati per essere scesi in campo in ritardo

Sorpresa in Copa América, ben due Ct sono stati sanzionati per essere scesi in campo in ritardo negli scorsi match. Come riporta Marca, Lionel Scaloni non sarà presente domani contro il Perù e al suo posto ci sarà l’assistente Walter Samuel, che ha risposto alle domande dei media nella conferenza di oggi. Stesso provvedimento per il Ct del Cile, Ricardo Gareca, il quale non ha potuto presenziato alla conferenza stampa ufficiale prima della partita contro il Canada.

“Gareca stava andando alla conferenza e abbiamo ricevuto il comunicato ufficiale della CONMEBOL riguardante la squalifica per una partita. È tornato in albergo e abbiamo cercato di risolvere il problema ed è per questo che siamo qui”, ha detto in merito l’allenatore in seconda cileno Sergio Santín.