Copa America 2024, Bielsa furioso in conferenza stampa: se la prende con gli organizzatori (VIDEO)

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Copa America 2024 contro il Canada, il ct dell’Uruguay Marcelo Bielsa ha criticato gli organizzatori dell’evento. A suo avviso, gli scontri tra i giocatori della Celeste e i tifosi della Colombia al termine della semifinale sono avvenuti per via della scarsa presenza di uomini della sicurezza.

“Mi spiegate cosa avrebbero dovuto fare i giocatori alla vista delle loro famiglie aggredite senza che nessuno li aiutasse? Hanno semplicemente reagito, come qualunque essere umano. La sicurezza degli spettatori non è responsabilità delle squadre né delle Federazioni” ha tuonato Bielsa, per poi attaccare la Conmebol per aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di alcuni calciatori dell’Uruguay coinvolti negli scontri. Inoltre, il ct dell’Uruguay non ha gradito – per usare un eufemismo – i campi sui quali si è giocata la competizione, criticando pesantemente gli organizzatori statunitensi, arrivando a definirli “dei bugiardi“. Di seguito il video.

Bielsa EXPLODES at the Uruguay press conference

He unloads on CONMEBOL and the organisation of the Copa América in the United States, calling the pitches a disgrace.

We haven’t seen him this angry for years.

(Subtitles) pic.twitter.com/YHL561x5Tm

— Newell’s Old Boys – English News (@Newells_en) July 12, 2024