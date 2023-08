Convocati Brasile: Danilo l’unico dall’Italia

Fernando Diniz, il nuovo ct della nazionale brasiliana in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti, ha pubblicato la lista dei convocati per la partita dell’8 settembre contro la Bolivia, seguita da quella del 12 contro il Perù, entrambe gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. Un solo giocatore è stato richiamato dalla Serie A: si tratta di Danilo della Juventus. Quattro giocatori poi militano in Brasile, due nelle Saudi League – Neymar e Ibanez – mentre mancherà all’appello Paquetà dopo il presunto coinvolgimento nella rete di scommesse.