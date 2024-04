Viktoria Plzen-Fiorentina, Koubek: “La squadra di Italiano è favorita”

Il tecnico ceco, Miroslav Koubek, alla vigilia della gara di andata dei quarti di finale di Conference League fra Viktoria Plzen e Fiorentina in programma domani, apre così la conferenza stampa: “La Fiorentina è favorita per il passaggio del turno, hanno giocatori molto bravi ma non è detto che chi è più forte sulla carta debba vincere. Noi dobbiamo giocare oltre il nostro massimo e limitare i punti di forza dei nostri avversari”.

“Abbiamo visto le gare della Fiorentina contro Juventus, Milan e Atalanta e abbiamo grande rispetto per loro. E’ la miglior squadra che affrontiamo in questa competizione. Nei quarti di finale non ci sono squadre deboli e loro sono il nostro avversario più difficile. Preparare queste partite è bellissimo, è una sfida che mi rende felice, non ho paura, vorrei che tutto ciò lo pensassero anche i miei ragazzi. Abbiamo molte assenze ma questo è un qualcosa che non mi preoccupa e non deve preoccuparci”, dice l’allenatore sulla squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Protagonista in campo domani sarà sicuramente il capitano del Viktoria Plzen, Lucas Hejda: “Stiamo benissimo, per noi quella di domani è una partita storica, lo è anche per la città. Abbiamo visto le immagini delle gare della Fiorentina, ci aspetta una partita difficile, i nostri avversari sono bravi a tenere la palla e giocano benissimo tecnicamente. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Hejda poi è andato nel dettaglio parlando del connazionale Barak e delle sfide passate con altre italiane: “Barak? Ho giocato contro di lui qualche partita, bisogna stare attenti. Abbiamo giocato tante partite contro squadre italiane. In casa la gente ci spinge e vogliamo fare il risultato migliore possibile, ricordando che nel recente passato abbiamo battuto due volte il Napoli. Ho già giocato partite difficili in passato e sarebbe un peccato non sfruttare quest’occasione. Tutti vogliamo andare avanti in questa competizione”.