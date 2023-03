Sorteggio Conference League quarti di finale e semifinali: orario e diretta tv

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Conference League 2022/2023 si terrà venerdì 17 marzo: ecco le informazioni su orario e diretta tv e streaming. A Nyon saranno sorteggiati insieme i quarti con le semifinali, dunque con tabellone creato fino alla finale. Per l’Italia sperano di esserci Fiorentina e Lazio, la squadra di Sarri dovrà sperare in una rimonta contro l’AZ, mentre la Fiorentina potrebbe passare già grazie ad un pareggio. Appuntamento alle ore 14 di venerdì 17 marzo, diretta tv su Sky Sport 24, diretta streaming su Sky Go e anche sulla piattaforma Dazn.