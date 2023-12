Scontri prima di Aston Villa-Legia, la Uefa condanna. Un agente ferito in ospedale

di Redazione 43

La Uefa condanna gli scontri di ieri sera avvenuti prima della gara di Conference League Aston Villa-Legia Varsavia. “L’Uefa – si legge in un comunicato stampa – condanna fortemente l’inaccettabile violenza che si è verificata prima di Aston Villa-Legia Varsavia”. L’Uefa attende tutti i report ufficiali su quanto accaduto “prima di decidere i prossimi passi”. Uno degli agenti feriti ha subito una commozione cerebrale ed è stato soggetto ad inalazione di fumo dopo essere stato colpito da un fumogeno, rimasto poi impigliato sui suoi vestiti. Il poliziotto è stato poi ricoverato, fa sapere la BBC. Quarantuno polacchi sono stati arrestati per disordini violenti, altri quattro per possesso di armi e quattro per aggressione agli operatori dei servizi di emergenza.