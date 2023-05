Scontri Az Alkmaar-West Ham: arrestati sette ultras olandesi, mandato di cattura per altri dieci

La polizia olandese ha arrestato sette ultras olandesi dell’Az Alkmaar, rei di aver aggredito familiari e amici dei giocatori del West Ham nel ritorno delle semifinali di Conference League di giovedì scorso. Un gruppetto della tifoseria organizzata della squadra di casa ha provato a vendicare la sconfitta con eliminazione sul campo con gesti di violenza che hanno portato gli stessi calciatori inglesi a intervenire in prima persona. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, in tutto sarebbero 24 le persone identificate, per dieci di questi spicca un mandato di cattura e non sono ancora stati rintracciati.