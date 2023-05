Tennis, Tsurenko all’attacco: “Russe e bielorusse? Le batteremo su ogni campo”

In vista del Roland Garros, secondo slam stagionale del tennis, l’ucraina Lesia Tsurenko ha invitato le sue connazionali a lottare contro le avversarie russe e bielorusse. “Il messaggio che mando a tutte le altre atlete è sempre lo stesso: dobbiamo andare lì e batterle su tutti i campi” – ha detto l’attuale 66esima forza del ranking mondiale –. Non avrebbe alcun senso che gli atleti ucraini si arrendessero. Che immagine daremmo? Nessuna russa o bielorussa mi parla più e io non provo simpatia per loro, anche se con tante eravamo buone amiche”.

La tennista ha anche denunciato l’atteggiamento delle autorità mondiali del tennis, WTA e ATP, che in un anno è molto cambiato nei confronti di russi e bielorussi, mentre si sta affrontando la questione del loro reinserimento nei grandi eventi sportivi in vista delle Olimpiadi 2024. A tal proposito, Tsurenko ha criticato il Comitato Olimpico Internazionale, che ne raccomanda il reintegro in maniera neutrale e su base individuale, posizione sostenuta ora anche dall’Italia. “Ho l’impressione che il CIO usi il tennis come leva per poter affermare che da noi va tutto bene, si gioca l’uno contro l’altro senza nessun problema, e questo può servire da esempio per i Giochi. Ma per gli ucraini è molto difficile giocare contro russi e bielorussi, per questo dobbiamo provare a batterli su ogni campo”.