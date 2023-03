Regolamento Sivasspor-Fiorentina: come funziona con i gol fuori casa

La Fiorentina sta vivendo un momento molto positivo e, dopo il successo ottenuto in campionato sulla Cremonese, vuole portare a casa la vittoria anche contro il Sivasspor nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Conference League 2022/2023. I viola, forti dell’affermazione per 1-0 della sfida di andata, vogliono confermare o magari incrementare tale vantaggio per staccare il pass per la qualificazione ai quarti di finale. In caso di pareggio o vittoria i ragazzi di Vincenzo Italiana avanzerebbero al turno successivo, mentre in caso di successo dei turchi l’esito dipenderebbe dal punteggio: con un solo gol di scarto porterebbero la partita ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, con più di un gol di scarto i padroni di casa si qualificherebbero ai quarti.