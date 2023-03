Quarti di finale Conference League 2022/2023: date andata e ritorno

I quarti di finale di Conference League 2022/2023 si avvicinano e per questo motivo è il momento giusto per scoprire quali siano le date di andata e ritorno di questo doppio confronto che vale il pass per le semifinali. Eliminata la Lazio, ma tra le migliori otto c’è la Fiorentina, che punta a ripetere le gesta della Roma arrivando fino in fondo nella competizione. Il primo step è quello di superare i quarti di finale: non è ancora stato stabilito l’accoppiamento e dunque la rivale, ma i viola sanno già in che giorni e in quali orari giocheranno. Nel dettaglio, andata fissata per giovedì 13 aprile, quattro partite tutte con calcio d’inizio alle ore 21 salvo avvisi diversi dall’Uefa, ritorno giovedì 20 aprile, sempre con quattro incontri e l’orario di inizio delle 21, a meno che l’Uefa non decida diversamente. Di seguito ecco il riepilogo.

DATE SEMIFINALI

QUARTI CONFERENCE LEAGUE DATE E ORARI

ANDATA

Giovedì 13 aprile 2023

Quattro partite alle ore 21

RITORNO

Giovedì 20 aprile 2023

Quattro partite alle ore 21