Probabili formazioni Rapid Vienna-Fiorentina: andata playoff Conference League 2023/2024

di Mattia Zucchiatti 4

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina, match dell’andata del playoff di Conference League 2023/2024. In palio c’è il pass nella fase a gironi e le due squadre cercano un buon risultato al Weststadion di Vienna alle 19:00 di giovedì 24 agosto. Il sorteggio di Nyon ha riservato ai viola una nobile decaduta, che vuole onorare la terza competizione europea. Il match di ritorno si disputerà una settimana dopo, il 31 agosto, al Franchi alle ore 20. La Fiorentina però spera di chiudere in anticipo la pratica, per poi fare turn over in casa (anche se nella scorsa stagione ebbe qualche intoppo tra le mura amiche). La finale di maggio brucia, ma allo stesso tempo rappresenta una motivazione in più per fare bene e per prendersi una rivincita in una coppa che può essere alla portata. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale.

LA FORMAZIONE – Spazio al 4-2-3-1. Christensen potrebbe avere la chance tra i pali. Parisi sicuro di una maglia dal 1′. Beltran si candida in attacco, ma occhio a Jovic. Ikone, Sabiri e Sottil pronti ad agire alle spalle dell’unica punta. Duncan cerca posto a centrocampo.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Martinez Quarta, Mina, Parisi; Duncan, Amrabat; Ikone, Sabiri, Sottil; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55% – Jovic 45%; Ikone 60% – Kouame 40%; Duncan 55% – Mandragora 45%

Indisponibili: Castrovilli

Squalificati: –