Pagelle Cukaricki-Fiorentina 0-1, voti e tabellino Conference League 2023/2024

La Fiorentina soffre, ma batte il Cukaricki in trasferta nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League 2023/2024. In Serbia finisce 1-0 per la squadra di Italiano, che dopo il gol su rigore, procurato e segnato da Nzola, all’8′ si schiaccia troppo senza provare con convinzione a chiudere i conti rischiando in un paio di occasioni di subire l’1-1. Per fortuna della Fiorentina, il basso tasso tecnico del Cukaricki permette alla Viola di tornare in Italia con i tre punti. Bonaventura e compagni salgono a 8 punti in testa a girone, grazie al pareggio per 1-1 tra Ferencvaros e Genk, appaiati al secondo posto a 6 punti. Resta ultimo a 0 punti il Cukaricki. Ecco le pagelle e il tabellino dell’incontro.

CUKARICKI (4-3-3): Filipovic 5, Nikcevic 5,5, Vranjes 5 (68′ Jovanovic 6), Kovacevic 6, Tosic 6; Stankovic 5,5, Sissoko 6, Kovac 6 (86′ Singh s.v); Ivanovic 5,5 (68′ Cvetkovic 6), Adetunji 5, Ndiaye 5 (80′ Miladinovic s.v). Allenatore: Matic 6.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen 6; Pierozzi 6,5, Milenkovic 6,5, Ranieri 6,5, Biraghi 6 (55′ Parisi 6,5); Bonaventura 6, Lopez 6, Duncan 6,5 (55′ Mandragora 6, 85′ Arhtur s.v); Ikone 6 (55′ Brekalo 6,5), Nzola 6,5 (72′ Kouame 6), Sottil 6,5. Allenatore: Italiano 6,5.

ARBITRO: Schroder (GER)

RETI: 8′ Nzola.

AMMONITI: Ndiaye, Adetunji, Biraghi, Nikcevic, Parisi, Singh.

RECUPERO: 4′ pt, 6′ st.