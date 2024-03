Maccabi-Fiorentina, Italiano: “Non esiste partita facile, dobbiamo dare continuità”

“Siamo in crescita e andiamo alla ricerca di continuità e di un buon risultato in vista del ritorno“. Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maccabi, valida per l’andata per gli ottavi di Conference League. “Non esiste partite facile, perciò dobbiamo prepararla senza prenderla sottogamba. Affrontiamo una squadra da rispettare che ha creato problemi alle sue avversarie, ma sappiamo come fare per metterla in difficoltà. Sicuramente giocare in campo neutro non è uguale a giocare in trasferta, ma comunque arriveranno tifosi israeliani a sostenere i nostri avversari e sarà una partita difficile. Ovviamente la preghiera è che possa arrivare la face e che non ci siano più immagini di guerra e distruzioni” ha proseguito Italiano.

Sul livello della competizione: “Propone squadre di un determinato valore, quest’anno ce ne sono molte che possono spingersi fino in finale, perciò sarà difficile. Noi però vogliamo giocarcela e la nostra forza è far sentire tutti partecipi. Ci sarà spazio per tanti giocatori e sono convinto che tutti si faranno trovare pronti. Avere la rosa fresca può essere vantaggioso“. Infine, Italiano ha commentato il momento di forma della Fiorentina: “Tolta la gara di Bologna, nelle ultime quattro partite abbiamo fatto bene. Adesso vogliamo la continuità di prestazioni e dunque di risultati. Mancano due mesi e mezzo alla fine della stagione e siamo ancora in corsa sia in Conference che in Coppa Italia. Possiamo toglierci belle soddisfazioni, ma serve alzare il livello di prestazione“.