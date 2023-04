Lech Poznan-Fiorentina: programma, data e dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per Lech Poznan-Fiorentina, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. Ghiotta chance per i viola, a caccia della decima vittoria in undici partite ma soprattutto determinati a mettere in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno. I polacchi del Lech non rappresentano un ostacolo insormontabile, ma è una squadra che non va affatto sottovalutata. Ecco tutte le informazioni per seguire Lech Poznan-Fiorentina: il programma, la data, l’orario, il canale e dove vederla in diretta tv e streaming.

Dove vedere Lech Poznan-Fiorentina?

DATA: Giovedì 13 aprile

ORARIO: 21.00

CANALE: Sky Sport Football

STREAMING: SkyGo e NOW