Lazio in Olanda contro l’AZ: Sarri rilancia Cancellieri dal 1′

Maurizio Sarri lo ha ribadito: la vittoria del derby di domenica gli darebbe più gusto. Ma di quelle parole post Bologna, il tecnico ha voluto tracciare confini più precisi, sgomberando il campo degli alibi per i calciatori alla vigilia del ritorno degli ottavi di Conference League contro l’AZ Alkmaar, che parte dal 2-1 dell’andata. “Un giocatore che prende centinaia di migliaia di euro al mese non può avere alibi, non sono imbecilli. Ma sotto stress possono sbagliare partite, come accade per tutti i mestieri del mondo. Ma credo che loro la pensino come me, ci sono gare che danno più gusto e altre che ne danno meno”, spiega il tecnico, che si dice sicuro che le sue parole non avranno un effetto controproducente nell’atteggiamento dei calciatori. La voglia di andare avanti in Europa c’è, ma allo stesso tempo dovrà essere coniugata con la necessità di riposo in vista del derby. I titolarissimi che dovrebbero stringere i denti dal 1’ sono Casale, Marusic, Milinkovic-Savic, Zaccagni e Felipe Anderson. La linea difensiva a protezione di Maximiano (favorito su Provedel) dovrebbe essere composta da Lazzari, Patric (recuperato), Casale e Marusic. A centrocampo Vecino agirà in regia con Milinkovic-Savic e Basic ai lati. Il Sergente sembra in vantaggio su Luis Alberto, che a Bologna ha accusato qualche problema di natura gastrointestinale. Tutto superato, ma per lo spagnolo dovrebbe sedersi in panchina. Sul fronte d’attacco Cancellieri completerà il tridente con i soliti Anderson e Zaccagni. Per l’attaccante ex Verona è forse la chance più importante della stagione, quella che può dare un’indicazione precisa anche sul suo futuro. Acquistato come punta di scorta, l’esterno non è riuscito a scalare le gerarchie e va ancora a caccia del primo gol stagionale. Resta a casa Ciro Immobile, che ieri si è sottoposto ad ulteriori esami. Il derby è lontano, ma non è ancora il momento di pensarci.