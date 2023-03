Mourinho all’esame Real Sociedad: La Roma dei titolari in Spagna per difendere il 2-0

Rompe (per doveri verso la Uefa) il silenzio stampa e torna a parlare. Ma Josè Mourinho, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, si affida ad uno dei suoi mantra: “Quella di domani è la partita più importante”. Lo ha sempre detto prima di ogni impegno europeo, ma nella settimana del derby ha un significato in più, anche alla luce delle parole di Sarri che, dovendo scegliere, ha preferito il derby alla Conference. Anche nella scorsa stagione, pochi giorni prima della stracittadina, la Roma fu chiamata a difendere il vantaggio contro il Vitesse, ma ora le differenze sono nette. Stavolta il margine è persino più ampio (2-0), ma allo stesso tempo il ritorno si gioca fuori casa e l’avversario è di altro valore. La Real Sociedad è in lotta Champions in Liga e cambierà molto nell’11 titolare. Oyarzabal partirà dal 1′, probabilmente come Mendez. La Roma risponderà con i titolarissimi. Pellegrini e Dybala agiranno alle spalle dell’unica punta Abraham. Sulle fasce dovrebbe toccare a Karsdorp e Spinazzola, mentre la diga in mediana sarà composta da Matic e Cristante. Nel reparto difensivo si rivedrà il terzetto solito: Smalling al centro con Mancini e Ibanez ai lati. Il capitano giallorosso alla vigilia del match fa autocritica (“Non sono soddisfatto della mia stagione”), ma recupera in tempo dopo la brutta ferita da 30 punti di sutura rimediata nel match di andata. Stringerà i denti stasera e contro la Lazio. Anche Belotti e Llorente sono convocati: il primo nel week end si è sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura alla mano, mentre lo spagnolo giovedì scorso ha accusato un fastidio all’adduttore. L’unico forfait è burocratico: Ola Solbakken non è in lista Uefa, ma dovrebbe essere tra i disponibili per il derby. Che solo da venerdì tornerà ad essere la partita più importante del presente della Roma.