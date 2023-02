Lazio avanti senza gol: basta lo 0-0 in casa del Cluj per raggiungere gli ottavi di Conference League

Niente gol, poco spetaccolo, e passaggio del turno. Missione completata col minimo obiettivo per la Lazio di Maurizio Sarri che, in casa del Cluj nel match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League 2022/2023, pareggiano per 0-0 e raggiungono gli ottavi di finali. Controllo del possesso per i biancocelesti, che hanno la mano in pugno dall’inizio a, quasi, la fine. Diverse occasioni sprecate, ed un grande Scuffet chiudono la saracinesca dei rumeni, che però non trovano la rete che avrebbe riaperto la qualificazione.

Gara che inizia abbastanza cattiva, con alcune ammonizione, ma nessun azione da gol importante. L’occasionissima della gara capita sui piedi di Vecino, che, nella stessa azione, per 3 volte, non riesce a trovare la rete da dentro l’area di porta. Giocatore disperato, così come il suo allenatore in panchina. Al minuto 77′ arriva la doppia ammonizione, con conseguente espulsione di Muhar. Il Cluj si butta tutto in avanti, ma non trova la rete, nemmeno con il calcio d’angolo finale in cui sale nell’area laziale anche il portiere Scuffet. Adesso per la Lazio, gli ottavi di finale.