Fiorentina, Italiano: “Ci interessavano solo i tre punti, contento per Nzola”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 in Conference League contro il Cukaricki.

Al tecnico è stato chiesto se fosse soddisfatto della vittoria e del primato nel girone. “Siamo venuti qui per fare nostra la partita e ci siamo riusciti, attraverso una partita in cui ci interessavano solo i tre punti. Le partite aperte sono sempre pericolose, ne sappiamo qualcosa lo scorso anno con il Riga. Era meglio metterla apposto prima, abbiamo trovato una squadra tutta dietro la linea della palla e dobbiamo essere più veloci negli ultimi metri, ma ci teniamo stretti i 3 punti“.

“Oggi si sperava nel gol di Nzola ed è riuscito a farlo: quello fa venire dentro grande autostima. Sono contento per lui, per come si è procurato il rigore. Non so se sarà la svolta ma mi è piaciuto come è riuscito a guadagnarsi il penalty, perché ha nelle corde attaccare gli spazi. Mi auguro che questo gol gli dia fiducia per essere un attaccante risolutivo in futuro“, conclude Italiano.