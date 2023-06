Highlights e gol Fiorentina-West Ham 1-2: finale Conference League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 16

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-West Ham 1-2, finale della Conference League 2022/2023. Alla Eden Arena di Praga super sfida per i viola che possono alzare un nuovo trofeo internazionale (ne hanno uno in bacheca), ma passano sotto per effetto del gol di Benrahma su rigore assegnato col Var, poi però c’è subito il gol del pareggio di Bonaventura. Al 90′ Bowen beffa ulteriormente i viola che perdono la seconda finale su due. In alto ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE