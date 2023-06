Fiorentina-West Ham, i tifosi viola: “Perdere così fa troppo male”

“Così no, fa troppo male. Mai una gioia”. L’hanno detto tutti i tifosi della Fiorentina dopo il gol di Bowen al 90′ che ha condannato la viola a una bruciante sconfitta allo scadere contro il West Ham. Grande delusione anche per i 30.000 tifosi dello stadio Franchi a seguire la partita sui maxischermi. “Fa malissimo”, dicono alcuni. Sarebbe stata la “ciliegina sulla torta” a cui pensava tutto il club dal presidente Commisso a mister Italiano. Resta comunque una grande annata quella della Fiorentina, conclusa senza trofei ma con due finali, Coppa Italia e Conference, e l’ottavo posto in campionato.