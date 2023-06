Fiorentina-West Ham, notte di passione a Firenze: oltre 30.000 al Franchi coi maxischermi

Oltre trentamila tifosi della Fiorentina hanno riempito lo stadio Franchi per assistere tramite tre maxischermi nuovi montati per l’occasione oltre a quello fisso del settore Ferrovia, alla finale di Conference League contro il West Ham. Firenze si stringe attorno ai viola e si crea un asse ideale con Praga, dove sono andati in trasferta alcuni dei supporters toscani. Tra i presenti anche il governatore della Toscana, noto tifoso viola, Eugenio Giani.