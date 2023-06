Fiorentina-West Ham, Moyes: “Non abbiamo giocato bene, l’importante era il risultato”

Il tecnico del West Ham Moyes ha commentato il successo allo scadere per 2-1 in finale di Conference League contro la Fiorentina: “Mi piace il mio lavoro e spero di vivere ancora tanti momenti come questo. Non abbiamo giocato bene per tutta la gara, ma l’importante è portarla a casa. Abbiamo sofferto poco e abbiamo meritato. Ho qui la mia famiglia e sono felicissimo. Essere un allenatore non è sempre bello, ma vincere in Europa è bellissimo”.

Ha parlato, ai microfoni di BT Sport, anche l’autore del gol vittoria Bowen: “Sognavo di segnare, ma mai avrei pensato di fare il gol della vittoria all’ultimo minuto. Pensavo di piangere. Sono felice, non riesco a spiegarlo a parole. La nostra stagione non è stata delle migliori, la mia compresa. Sono al settimo cielo. Se fai quella corsa 10 volte, forse fai gol una volta sola. È stata la partita più importante della mia carriera”.