Fiorentina-West Ham, Commisso: “Potevamo vincere 3-0, Italiano un punto fermo”

“Che devo dire? Mi aspettavo che potessimo vincere questa partita, ma ci sono stati alcuni casi in campo dove cui l’arbitro avrebbe dovuto fare la differenza, Jovic con il naso rotto, l’altro fatto è quello di Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che quelli là sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori”. Queste le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ai cronisti presenti stamattina all’aeroporto di Peretola dove la squadra è rientrata da Praga. Dopo la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham per 2-1 (con gol al novantesimo), il proprietario del club non nasconde la delusione. “E’ una sconfitta ingiusta – spiega -, avremmo potuto vincere quella partita 3-0. Quanto ai tifosi come ho già detto mi dispiace tanto per loro, meritavano di più, non ce l’abbiamo fatta”. E quando qualcuno chiede se Vincenzo Italiano rimane per lui un punto fermo, Commisso taglia corto sorridendo: “Sì“.