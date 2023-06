Fiorentina-West Ham, Barone: “Voglio abbracciare la coppa a fine partita”

“La Coppa non voglio guardarla, voglio aspettare fine partita per abbracciarla”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima della sfida di Praga contro il West Ham che mette in palio la Conference League: “E’ un orgoglio immenso per Commisso, per me, per Pradè, per il mister e per i ragazzi – ha detto a Sky Sport – Oggi veniamo qui a giocarci una finale europea, questo è un gran traguardo compreso quello della Primavera che gioca la finale, significano tanto per noi”.

E ancora: “La qualità di Italiano è il lavoro che trasmette al gruppo, la coesione della squadra, la capacità di conquistare la palla, creare tante occasioni. Stasera dobbiamo stare molto attenti, giocare una partita intelligente”.