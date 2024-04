Fiorentina-Viktoria Plzen, Kouamé: “Vogliamo vincere qualcosa anche per onorare Joe Barone”

Christian Kouamé, attaccante ivoriano della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno del quarto di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen: “Non abbiamo fatto una scelta. In campionato siamo stati anche quarti, ma in questa fase ci sono squadre che sono avanti a noi, e ci ritroviamo quindi a un punto che non avevamo scelto. La cosa più importante di quest’anno, comunque, è vincere qualcosa”.

Dopo che in Repubblica Ceca la Viola ha ottenuto un pareggio a reti bianche, Kouamé vuole dare il massimo assieme ai compagni per onorare la memoria di Joe Barone: “Quest’anno mi ha dato tanto: ho vinto la Coppa d’Africa, anche se vorrei vincere qualcosa anche alla Fiorentina, dato che l’anno scorso ci siamo andati vicini. Vincere qualcosa sarebbe importante, non solo per me ma anche per quello che abbiamo vissuto: Joe Barone ci teneva a vincere qualcosa, e noi bisogna onorarlo. Dobbiamo giocare da Fiorentina, e solo così riusciremo a vincere qualcosa”.