Due sorprese nellle distinte comunicate dalla Fiorentina prima del match contro il Viktoria Plzen. Non vanno neanche in panchina Giacomo Bonaventura e M’Bala Nzola. Per l’esperto centrocampista italiano un problema alla caviglia che lo costringe ad andare in tribuna. Per l’attaccante, inizialmente inserito tra i convocati, invece un problema di natura personale che lo ha costretto a rinunciare al match. Nzola non è neanche in tribuna infatti.