Fiorentina-Sivasspor 1-0, Italiano: “Peccato per le tante occasioni sbagliate”

Il tecnico della Fiorentina , Vincenzo Italiano, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Sivasspor. Ecco le sue parole: “Peccato per le tante occasioni sbagliate ma ci prendiamo questa vittoria e questo vantaggio in vista della gara di ritorno. Siamo stati un po’ superficiali nelle prime due occasioni nel primo tempo, bene Barak, Sottil e Kouame che sono subentrati, prendiamo questi aspetti positivi. Non è mai facile vincere in Europa, ci portiamo a casa questa vittoria che è sempre importante”.

E ancora: “L’ammonizione di Biraghi non l’ho capita, era diffidato e non ce l’avremo al ritorno. Sicuramente non stava perdendo tempo. Se avessimo sbloccato prima il risultato avremmo avuto maggiori vantaggi per la seconda gara contro il Sivasspor. Loro hanno qualità e lo hanno dimostrato vincendo il loro girone, ma siamo stati bravi a concedergli poco, peccato perchè potevamo finire con un risultato piu’ largo. Andremo a battagliare nella sfida di ritorno”.