Fiorentina, Rosetti: “Contro il Braga gol di Cabral dentro di due millimetri. Il Var ha sbagliato”

“In Fiorentina-Braga c’è stata una situazione al limite, estremamente difficile e complicata. La tecnologia ha funzionato, il pallone era dentro di 2 millimetri. Il Var verificando questa situazione non era convinto della bontà della stessa situazione. Conclusione finale sarebbe stato meglio che il Var non intervenisse”. Queste le parole del presidente della Commissione arbitrale Uefa, Roberto Rosetti, nella cerimonia di consegna del premio Salvetti a Coverciano, parlando del clamoroso annullamento di un gol a Cabral in Fiorentina-Braga di Conference League con la palla data come entrata dalla goal line technology ma con over rule ingiustificata del Var.