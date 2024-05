Fiorentina-Olympiacos: data, orario e diretta tv finale Conference League 2024

La Fiorentina vuole la Conference League. I ragazzi di Vincenzo Italiano, per il secondo anno consecutivo, giocheranno l’atto finale della terza coppa europea per importanza. E lo faranno ad Atene mercoledì 29 maggio con fischio d’inizio fissato per le ore 21:00: la partita sarà possibile seguirla in diretta sia su Sky Sport Uno che su Dazn. E, un anno dopo l’incredibile beffa arrivata con il West Ham all’ultimo minuto, Bonaventura e compagni vogliono andare a caccia del trofeo per chiudere con la ciliegina sulla torta questo triennio con Vincenzo Italiano in panchina.

Di fronte si troveranno i greci dell’Olympiacos che in semifinale sono riusciti a sconfiggere una delle formazioni favorite, ovvero l’Aston Villa di Unay Emery. L’Olympiacos, nel corso della competizione, ha anche eliminato Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros.

La Fiorentina, che ad agosto ha superato il playoff con il Twente, ha chiuso al primo posto il girone e poi nella fase ad eliminazione diretta ha eliminato Maccabi Haifa, Viktoria Plzen e Brugge. Adesso il sogno è lontano novanta, o centoventi minuti, stavolta la Coppa non può e non deve sfuggire. L’appuntamento è per mercoledì 29.