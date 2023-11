Fiorentina-Genk, Vrancken: “Loro favoriti, ma faremo di tutto per vincere”

L’allenatore del Genk, prossimo avversario della Fiorentina in Uefa Conference League, Wouter Vrancken, ha parlato della partita nella conferenza stampa di vigilia, dichiarando: “La Fiorentina è una squadra forte ma domani faremo di tutto per vincere. I miei calciatori sono molto autocritici, pretendono sempre il massimo da loro stessi. Proveremo a fare la partita, è nel nostro DNA. Dovremo stare attenti, la Fiorentina è riuscita a mettere in difficoltà il Milan e meritava di uscire con un risultato positivo da San Siro, sono sicuramente un avversario temibile. Quando sono usciti i sorteggi, sapevamo che erano la squadra più forte del girone. Giocano un bel calcio, non con il catenaccio come accadeva in Italia qualche anno fa”.

Ad accompagnare il tecnico belga ai microfoni davanti ai media, c’era Bilal El Khannouss, talento marocchino con cittadinanza belga, che in merito al match ha dichiarato: “L’interessamento passato della Fiorentina non sta a me commentarlo, a fine stagione vedremo che accadrà. Abbiamo perso l’ultima in campionato, ma questa è un altra competizione e vogliamo tornare a vincere. Nelle ultime settimane siamo meno efficienti rispetto a inizio stagione, dobbiamo tornare su quei livelli. Giocare in campo internazionale può farmi solo che bene, lavoro ogni giorno per crescere“.