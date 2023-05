Fiorentina, Commisso: “Semifinale di Conference? Sono ottimista”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così in vista delle semifinali di Conference League, in occasione dell’incontro con gli studenti del liceo Macchiavelli a Firenze. “Io sono ottimista – ha affermato il patron viola –. I ragazzi devono concentrarsi e prepararsi in vista della partita di giovedì contro il Basilea. Speriamo di passare questo turno. Se andremo in finale, per la prima volta in 62 anni giocheremo una finale di Coppa Italia e una europea. Vediamo dove arriveremo” ha aggiunto Commisso che poi parlando del futuro centro sportivo gigliato, in costruzione a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, ha spiegato: “Sarà il più grande d’Italia e forse l’unico in Europa dove si alleneranno insieme le donne, i giovani e la prima squadra maschile. Lì sarà possibile allenarsi e studiare”.