Fiorentina, Belotti: “Non bisogna avere paura di perdere”

Ultima seduta di allenamento prima della partenza alla volta di Atene per la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano che sarà impegnata nella finale di Conference League in programma mercoledì sera alle ore 21 allo stadio Agia Sophia di Atene contro l’Olympiacos.

Per i calciatori gigliati lavoro prima in palestra e poi sul terreno di gioco, in particolare con esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo. L’unico calciatore gigliato che non è volato con i compagni per la trasferta europea in terra greca è Castrovilli, non inserito dal club gigliato fra i giocatori utilizzabili in competizioni Uefa, mentre, seppur indisponibile perché reduce da un intervento subito ad inizio di questo mese alla clavicola sinistra, fa parte regolarmente della truppa viola ad Atene l’esterno offensivo Riccardo Sottil.

L’arrivo in Grecia del presidente Rocco Commisso è invece previsto domani. Il Franchi, che mercoledì sera vedrà la trasmissione della finale di Conference League attraverso dei maxischermo, è sold out, dunque con oltre trentamila mila biglietti venduti: “Una finale è sempre difficile. L’Olympiacos è un’ottima squadra con grandi giocatori. Hanno eliminato un club importante come l’Aston Villa, protagonista di una stagione straordinaria in Premier League. Sarà difficile perché è una finale, una partita secca”, ha spiegato al sito ufficiale Uefa l’attaccante viola Andrea Belotti.

“Non bisogna avere paura di perdere, perché quando si ha paura si commettono sempre degli errori. È importante essere consapevoli. Giocare per la prima volta una finale europea non è mai facile. Purtroppo per i miei compagni è andata male, – la scorsa stagione in finale contro il West Ham-, ma quest’anno siamo di nuovo qui e questo dà grande forza alla squadra. Arrivare in finale per due anni consecutivi non è mai un caso”, aggiunge il “Gallo” Belotti.

Domani unica seduta di allenamento all’interno dello stadio Agia Sophia di Atene dalle ore 10, mentre invece il tecnico Vincenzo Italiano ed i calciatori Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia gara a partire dalle 15.45.