Conference League 2023/24: successo per Viktoria Plzen e Club Brugge, la Dinamo Kiev perde di misura

Terzo turno di qualificazione per la Conference League 2023/24: le formazioni si trovano ad affrontare la sfida valevole per il match d’andata. Il Bodo Glimt si impone con un tris sul Pyunik. Il match viene sbloccato subito, al sesto minuto è già Gronbaek ad andare a segno. Raddoppio firmato poi da Moumbagna al 31esimo. Il sigillo arriva all’inizio della seconda frazione di gioco con la rete di Pellegrino su assist di Gulliksen. L’Alkmaar vince di misura sull’Fc Santa Coloma, a firmare il successo degli olandesi è Mihailovic al 75esimo: termina 0-1. Stesso punteggio per l’Omonia sul Midtjylland: è Bezus a firmare vantaggio e vittoria al 38esimo minuto.

Larga vittoria invece per il Viktoria Plzen che cala il poker sul Gzira: Bucha apre le marcature, e Burosinmi raddoppia. E’ poi Sulc al 73esimo ad allungare le distanze, chiude il match Kopic con la marcatura messa a segno al 94esimo. Reti inviolate da parte dei maltesi. Il Fenerbahce conquista il match, termina 3-1 contro il Maribor. Dopo un primo tempo a reti inviolate è Rodrigo Becao a sbloccare il risultato al 59esimo, raddoppio arrivano poi dopo pochi minuti e messo a segno da Kahveci. Sono poi gli sloveni ad accorciare le distanze al 72esimo con Strajnar, rete resa vana da Tadic su rigore nei minuti finali. Successo anche del Club Brugge sull’Akureyri, finisce 5-1 il match d’andata. Quattro le marcature già nella prima frazione di gioco: Spileerds, Vanaken, Skov Olsen e Igor Thiago su rigore firmano il tabellino nel primo tempo, è poi Yaremchuk a chiudere i giochi al 77esimo. Una sola rete per la formazione di Hallgrimur, a segno Williard al 60esimo. Vince anche il Twente contro il Riga per 2-0: apre le marcature all’undicesimo minuto Sampsted, chiude i giochi nella seconda frazione di gioco la marcatura di Rots. Sconfitta di misura invece per la Dinamo Kiev che perde per 1-0 contro l’Aris.