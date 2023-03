Conference League 2022/23: Basilea e Bratislava frenano sul pareggio, vince il Lech col Djurgarden

Andata degli ottavi di finale della Conference League, pareggiano Basilea-Slovan Bratislava e Gent-Basaksehir. Vittoria invece del Lech sul Djurgarden.

Termina 2-2 la sfida tra Basilea e Slovan Bratislava. I padroni di casa aprono le marcature con la rete messa a segno da Amdouni al 6 minuto di gioco. L’attaccante numero 9 approfitta di un rimpallo favorevole per calciare all’angolino basso di sinistra. Un gol splendido di Medvedev riporta poi il match in equilibrio al 17esimo, quest’ultimo però dura ben poco. Gli uomini di Vogel chiudono il primo tempo in vantaggio con la rete di Zeqiri. Sono gli uomini di Weiss poi a chiudere il match in pareggio grazie alla rete di testa di Abubakari. Anche Gent e Basaksehir si accontentano del pareggio. E’ Okaka a sbloccare il risultato: l’attaccante italiano a pochi passi dalla porta, spiazza il portiere avversario con un colpo di testa decisivo. I padroni di casa tornano subito nel match, pareggio firmato da Orban al 36esimo, con una rasoiata centrale. Nella seconda frazione reti inviolate, termina 1-1 alla Ghelamco Arena.

Vince invece il Lech contro il Djurgarden. Milic firma il primo vantaggio dei padroni di casa con un pallone infilato proprio all’incrocio dei pali di destra al 39esimo. Il sigillo del match arriva poi all’82esimo, è Marchwinski a controllare l’ottimo passaggio di Ba Loua e fa partire un tiro insaccatosi all’angolino basso di destra.