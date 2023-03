Conference League 2022/23: Antonio trascina il West Ham, pareggia il Villarreal contro l’Anderlecht

La Conference League apre le dance con gli ottavi di finale della competizione: ad incassare i tre punti West Ham e Nizza, pareggiano invece Anderlecht-Villarreal.

Doppio vantaggio West Ham nella prima frazione di gioco, a gestire le redini del match è Antonio con doppietta. Bellissimo il raddoppio messo a segno al 47esimo, destro a giro dalla distanza e 2-0. Nella seconda frazione nessuno riesce a cambiare gli equilibri, termina con due reti a zero il match contro l’AEK Larnaca. Il Nizza vince allo Stadionul Zimbru, termina 1-0 la sfida contro lo Sheriff. Il match viene sbloccato sul finale della prima frazione con il gol dalla super distanza messo dentro da Amraoui. Una rete per parte tra Villarreal e Anderlecht: è Trigueros a timbrare per primo il tabellino dei marcatori grazie all’assist di Chukwueze che gli ha permesso di insaccare in rete un destro alla sinistra di Verbruggen. I padroni di casa poi ritrovano il pareggio con la rete di Dreyer ad inizio ripresa: gran tiro dalla distanza.