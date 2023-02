Cluj-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playoff Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cluj e Lazio, valevole per la gara di ritorno dei playoffs di Conference League 2022/2023. Forti del successo ottenuto pochi giorni fa davanti al pubblico dell’Olimpico, i biancocelesti provano a conquistare in Romania l’accesso al turno successivo della terza competizione europea. La sfida è in programma oggi, giovedì 23 alle 18:45 allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca. Diretta su Sky Sport Football, in streaming su Sky Go, NOW e Dazn.