Bruges-Fiorentina 1-1, viola in finale. Biraghi: “Vincere la coppa sarebbe giusto per il percorso fatto e per la gente”

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Bruges-Fiorentina 1-1, match che ha decretato l’accesso alla seconda finale di Conference League consecutiva per i viola di Vincenzo Italiano. “Siamo nuovamente pronti a giocarci questa coppa, c’è tanta euforia ma non dimentichiamo la sconfitta dello scorso anno a Praga – spiega Biraghi – Se si raggiungono questi risultati è perchè c’è un gruppo molto unito, siamo tutti parte dello stesso progetto. E’ un traguardo eccezionale, sarebbe giusto portare a casa la coppa per il percorso che abbiamo fatto e parlo anche della gente e dei tifosi.”

Proprio sul rapporto con il tifo si sofferma il capitano viola: “Ho un rapporto speciale con la Curva Fiesole, credo dipenda anche dal fatto che abbiamo condiviso in questi anni anche vicende come quelle di Astori e Barone. Abbiamo grande voglia di vincere tutti insieme adesso.” E sul futuro del tecnico Italiano: “E’ più agitato di noi, non ha tempo di parlare del suo futuro – sorride Biraghi – Sinceramente pensare adesso a chi sarà in panchina l’anno prossimo non ha molto senso, visto quante cose abbiamo da fare. Discorso alla squadra? Non ho detto nulla perchè già stamattina vedevo grande concentrazione.”