Braga-Fiorentina, Italiano: “Dobbiamo dare senso alla gara di ritorno. Nico Gonzalez verrà multato”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Braga. Ecco le sue parole:

“Domani è una partita che si gioca in 180 minuti e anche oltre. Somiglia molto al playoff col Twente. L’andata però la giochiamo fuori e l’obiettivo primario è quello di cercare di dare un senso alla gara di ritorno. Esprimerci per come sappiamo. Abbiamo studiato l’avversario che è di valore, ma rispetto al campionato è una partita diversa. Sono partite che si giocano andata e ritorno e che vanno gestite. Dobbiamo stare molto concentrati e attenti, ogni minima distrazione può costarci la gara di ritorno. Col Twente ci ha lasciato tanto, tanta esperienza. Domani massima concentrazione per questa gara di domani”.

E ancora: “Non riusciamo a ribaltare il risultato. È un dato che non ci piace, ne abbiamo parlato tanto con la squadra. Una squadra con grande valore si contraddistingue tra una squadra che riesce a ribaltare il risultato e chi lo subisce. Non riusciamo a concretizzare anche se ci proviamo. Il fatto che non subiamo il risultato è buono, ma dobbiamo migliorare. Nelle gare di coppa non dobbiamo mai uscire dalle partite e dovremo stare molto attenti. Arriviamo da momenti diversi, noi veniamo da un momento di difficoltà però penso che ogni partita abbia una storia diversa e può creare situazioni diverse. Domani, siccome è una gara di coppa, accantoneremo il fatto di non riuscire ad avere risultati aggrappandosi a ciò che stiamo facendo. Sappiamo che affrontiamo una squadra in grande fiducia, con giocatori di qualità: sarà un test difficile, ma vogliamo andare avanti. Sarà una bella sfida”.

“Quale competizione ha la priorità? Penso che si debba pensare partita per partita. Siamo stati concentrati sulla Juve e poi abbiamo pensato a domani. Ci teniamo tantissimo. I ragazzi sono tutti coinvolti e abbiamo la possibilità di aggiungere gente fresca e che non ha giocato la partita precedente, sempre in funzione dell’undici più pronto per fare bene. La concentrazione massima è per domani, serve una prestazione di livello e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto fatto fino adesso”.

Sugli avversari: “Il Braga è una squadra importante e che gioca bene, è organizzata, si vede. Con giocatori di qualità e Nazionali. Non mi voglio soffermare sui singoli. Sono temibili e fanno le coppe da tanti anni. Per me il collettivo merita grandissimo rispetto e chiaramente ci preme di affrontarli al meglio perché giocano molto bene a calcio. Noi candidati alla vittoria finale? Penso che in questo momento siamo ai sedicesimi e ci sono squadre che possono ambire a vincere e non penso che questa sia la verità. Credo che insieme a noi e al Braga ci siano tante squadre candidate alla vittoria finale. Cercheremo di dare il massimo sicuramente, ma è troppo presto per dire chi vincerà”.

Chiusura sui singoli: “Voci su Nico Gonzalez? Si deve avere la capacità di far rientrare qualsiasi problema. Nico verrà multato da un codice interno, sa di aver sbagliato e tutto è rientrato. Quando si chiede scusa si va avanti e pensare ai prossimi obiettivi. E’ un ragazzo che quando è al 100% sotto l’aspetto mentale e fisico ci può dare qualcosa di diverso e noi lo vogliamo in queste condizioni in vista degli impegni che contano e i giocatori veri devono fare la differenza. Sirigu non al meglio, ha un risentimento che è lieve. Deve alzare la condizione e l’intesa con i compagni e domani Terracciano sarà tra i pali. Il mercato è chiuso, non voglio più parlarne, il gruppo è questo e ci preme prima di tutto dare tutto per la Conference e fare meglio anche in campionato dove non abbiamo risultati. Questi calciatori accompagneranno il finale della stagione viola”.