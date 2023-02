Biglietti Fiorentina-Sivasspor: quando escono, prezzi e come acquistarli

Fiorentina-Sivasspor è l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023: ecco di seguito le informazioni sui biglietti, quando escono, i prezzi e come acquistarli. La partita si giocherà fra pochi giorni, giovedì 9 marzo (ore 18.45 o 21 in base alle scelte Uefa), per questo motivo arriverà fra pochissimo ogni informazione utile sui biglietti della partita: i toscani faranno sapere a breve ogni modalità di acquisto dei tagliandi per Fiorentina-Sivasspor.

Biglietti Fiorentina-Sivasspor, tutte le informazioni

Al momento non ci sono informazioni utili circa i biglietti di Fiorentina-Sivasspor, vi proporremo tutte le modalità e le novità sui ticket non appena rese note dalla società toscana con tutte le modalità di accesso allo stadio Franchi. Il ritorno si giocherà in terra turca il 16 marzo e con tutta probabilità la trasferta sarà consentita alla tifoseria viola, che dunque riceverà dal club anatolico le informazioni utili per acquistare i tagliandi.

