Basilea-Fiorentina, partita interrotta: sta meglio il tifoso vittima di malore

Sospensione ai tempi supplementari per Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno della Conference League 2022/2023. Durante il secondo tempo supplementare infatti un tifoso viola, presente nel settore ospite, ha accusato un malore. L’evento ha immediatamente attirato l’attenzione dei giocatori in campo, che hanno sollecitato l’intervento del personale sanitario causando ovviamente l’immediata interruzione della partita. Una situazione davvero particolare, con la speranza che tutto possa risolversi al meglio in questi concitati minuti.

La situazione ha subito attivato anche il delegato Uefa presente a bordo campo, che si è coordinato con l’arbitro per capire il da farsi. I giocatori si sono avvicinati al settore ospite per capire la situazione, con tutto il pubblico del St.Jakob Park che ha seguito la vicenda con grande attenzione e sportività.

La partita è stata sospesa per circa dieci minuti, poi è ripresa una volta che il tifoso è stato trasportato in ospedale. Al termine della partita la buona notizia, con l’uomo soccorso che ha visto migliorare le proprie condizioni.