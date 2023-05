Bayer Leverkusen-Roma, Pellegrini: “Mourinho artefice di questa identità, è diverso dagli altri”

“Dopo aver saputo di Mourinho, tutti ci aspettavamo un salto di qualità. Credo che lui sia l’artefice di questa identità. Il mister è diverso in tutto dagli altri, sa far percepire l’importanza della partita e ognuno sa cosa fare in fase di possesso e non possesso. Quel che lui ci ha dato, si vede”. Lo ha detto il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini dopo la qualificazione alla finale di Europa League a spese del Bayer Leverkusen. “Come ho detto tante volte, ci sono aspetti in cui la Roma deve migliorare – ha detto il centrocampista a Sky -. Ma sappiamo sacrificarci e questo non ce lo leva nessuno, il Leverkusen è forte, ma siamo stati un gruppo vero e una famiglia. E siamo riusciti a fare questa piccola impresa”. Poi conclude: “Cerco di essere in prima linea quando c’è da prendersi responsabilità. C’erano momenti in cui bisognava fare una giocata o prendere un fallo, io non mi tiro mai indietro”, conclude Pellegrini.