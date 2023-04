Az Alkmaar-West Ham in tv: date orari semifinali andata e ritorno Conference League 2022/2023

Az Alkmaar e West Ham si affronteranno nella semifinale di Conference League 2022/2023. Gli olandesi hanno vinto in rimonta il ritorno contro l’Anderlecht e l’hanno spuntata ai rigori sulla squadra belga. Il West Ham è andato sotto 1-0 in casa nel ritorno, dopo l’1-1 dell’andata, con il Gent ma ha ribaltato il risultato vincendo 4-1 grazie a tre gol in 8 minuti segnati da Paqueta, Rice e Antonio. La gara di andata si giocherà giovedì 11 maggio alle 21 in casa dell’Az Alkmaar. Il ritorno andrà in scena la settimana successiva, giovedì 18 maggio alle 21 a Londra.