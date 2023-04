Napoli, nota del club: “Condanniamo con fermezza la contestazione dei giornalisti verso gli arbitri”

Al termine del match tra Napoli e Milan, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, alcuni giornalisti napoletani in mixed zone hanno contestato l’arbitraggio di Kovacs e l’operato del responsabile UEFA Roberto Rosetti. Il tutto è stato documentato anche da un video che è stato diffuso sui social e adesso il club azzurro ha voluto condannare l’episodio con una nota ufficiale: “La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli”.

La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli. pic.twitter.com/f9lqb44iBC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 13, 2023