Conference League, l’AZ Alkmaar ribalta l’Anderlecht: gli olandesi trionfano ai rigori

L’AZ Alkmaar ha ribaltato l’Anderlecht e il punteggio di 2 reti a 0 dell’andata a favore del club belga. Sin dalle prime battute del match si è visto come la voglia di ribaltare il risultato nella testa e nel cuore dell’AZ potesse avere la meglio su un disordinato Anderlecht. Dopo cinque minuti, infatti, l’AZ sblocca il match con la rete del solito Pavlidis che infiamma ancora id più un ambiente infuocato. Per il raddoppio basta attendere otto minuti più tardi, quando al tredicesimo sempre Pavlidis con il sinistro azzera il punteggio dell’andata a favore dell’Anderlecht. I ritmi sono vibranti, ma in minuti passano sia nel primo che nel secondo tempo con sempre l’AZ che va vicina al gol del 3-0 che vorrebbe dire qualificazione senza l’ausilio dei supplementari e dei calci di rigore. Dopo i temi supplementari sono i rigori a decretare la seconda semifinalista, dopo la Fiorentina, della Conference League. Decisivi per l’Anderlecht gli errori dal dischetto di Vertonghen e di Sardella. Passa l’AZ.