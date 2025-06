Inter, tifosi in delirio: scelto il nuovo allenatore per sostituire Inzaghi, ecco cosa emerge dalle indiscrezioni.

Fase di vera e propria confusione in casa Inter dove, dopo l’umiliante disfatta di Champions League, la dirigenza è ancora alla ricerca del successore di Inzaghi. E’ di fatto ufficiale l’addio del tecnico piacentino, che ha deciso di firmare per l’Al Hilal dopo la finale di Monaco di Baviera.

Nelle ultime ore ,però, ecco un aggiornamento sul prossimo allenatore nerazzurro. Marotta e la società sono giunti a una decisione riguardo alla panchina dell’Inter. In seguito alle tante voci sul nuovo tecnico che sostituirà Simone Inzaghi, approdato negli ultimi giorni negli Emirati Arabi, l’idea della dirigenza è ben precisa.

Inter, ecco chi sarà il nuovo allenatore: la dirigenza ha deciso

Secondo quanto riportato da SkySport, è sfumata la pista Fabregas–Inter in seguito al muro posto dal Como, che non vuole lasciare ai nerazzurri il proprio allenatore. Ecco che quindi spunta il nome di Cristian Chivu per sostituire l’oramai ex Simone Inzaghi.

L’ex difensore, presente nell’Inter durante il triplete e perno difensivo a San Siro per 7 stagioni, potrebbe tornare a Milano dopo la sua breve esperienza al Parma. Di fatto, dopo il no di Fabregas e Vieira, Marotta pensa al rumeno come successore di Inzaghi. La scelta è frutto di accurate riflessioni, che hanno portato la società a scegliere Chivu come figura adatta a dare avvio al nuovo ciclo. Il tecnico del Parma, dopo aver salvato gli emiliani dalla retrocessione, è pronto a ritornare nella piazza in cui è cresciuto da giocatore, ma anche da allenatore. Nel 2018 al 2024, infatti, il rumeno ha allenato le giovanili e la primavera dell’Inter. Ora la posta in palio è differente, ma il tecnico sembrerebbe pronto ad accettare la sfida.