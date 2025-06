Jonathan David, il bomber oggetto del desiderio di Napoli e Juventus, ha parlato del suo futuro dopo essersi svincolato dal Lille a parametro zero.

Jonathan David, bomber della nazionale canadese, appena svincolatosi dal Lille dopo l’ennesima ottima stagione in Ligue 1, ha parlato con ‘The Athletics’ a proposito del proprio futuro. Il bomber è monitorato con attenzione da molti club europei, così come anche italiani. A cominciare da Napoli e Juventus.

“Voglio un club ambizioso – ha affermato David – che vuole fare qualcosa. Ovviamente mi piacerebbe combattere per vincere titoli. Voglio una squadra che sia competitiva, che abbia ambizione e un ottimo progetto sportivo. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma anche solo il fatto di sapere che avrò una nuova sfida è una cosa eccitante. In ogni caso arrivare a qualcosa prima che la preseason cominci, in modo da potermi ambientare e lavorare coi compagni”.

David ha risposto in maniera secca proprio a proposito di un eventuale accordo con Napoli o Juventus: “No, so che il Napoli è un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere solo una volta e dire ‘ok, a posto così’. E’ un club ambizioso, che giocherà in Champions League”.

L’attaccante ha anche parlato della differenza tra Italia e Inghilterra. “Quando guardo la Serie A e la comparo con la Premier League, dico che quest’ultima ha ritmi più veloci, più su e giù. La Serie A può essere così ma più tattica. E’ più simile ad una partita a scacchi”.